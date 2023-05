Salernitana, mister Sousa saluta con affetto un giovanissimo tifoso in albergo

Tanta curiosità, ieri, a Salerno, dove mister Sousa ha regalato un altro momento di gioia ad un giovanissimo tifoso. L’allenatore dei granata, infatti, si è fermato nell’albergo in cui alloggia a salutare un bimbo che indossata un giubbino della Salernitana.

Il commento

Un gesto di grande affetto e simpatia che fa parte proprio del carattere del mister. A confermarlo l’Acchiappavip Francesco Caterina: “Secondo me ha una grande vocazione verso i bambini, resta ammaliato da ogni piccolo che vede in albergo. E’ una persona davvero eccezionale. Io in quarant’anni di foto, non ho mai incontrato una persona così”.