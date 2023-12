Associazione South Land, Cosimo Vasso confermato presidente

L'Associazione South Land Odv ha annunciato ufficialmente la proclamazione del Presidente Cosimo Vasso e del Consiglio Direttivo, risultato del recente processo elettorale che ha coinvolto i membri dell'associazione e che si tenuto presso la sede legale domenica 17.

Le elezioni

Dopo il processo di votazioni partecipato e democratico, Cosimo Vasso è stato eletto alla carica di presidente dell'Associazione: "Ha dimostrato - si legge nella nota dell'associazione - un forte impegno e una profonda dedizione alle attività di volontariato, ed è entusiasta di essere stato riconfermato per la responsabilità di leadership". “Sono orgoglioso della riconferma alla carica di Presidente - ha aggiunto Vasso - e ringrazio il gruppo che mi ha sostenuto, apprezzando il lavoro condotto”. Il consiglio direttivo è composto da membri qualificati, motivati e con una componente giovane, che affiancheranno il presidente nell'orientare e supervisionare le attività dell'associazione. A breve l’insediamento del Consiglio Direttivo e il conferimento delle cariche sociali. "L'associazione - si legge ancora nel comunicato - ringrazia tutti i partecipanti al processo elettorale per la loro attiva partecipazione e congratulano il Presidente e il Consiglio Direttivo per l'incarico assunto. La collaborazione di tutti i membri è fondamentale per il successo continuo delle iniziative di volontariato e il raggiungimento degli obiettivi comuni".