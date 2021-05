“Spendi a Sanza”: al via dal 1° giugno l'iniziativa dell'economia locale

Mai come in questo momento è necessaria un’iniziativa per il rilancio del commercio locale che ha pagato un prezzo altissimo per gli effetti della pandemia. Ne è convinta Antonella Confuorto, consigliere comunale con delega al Commercio di Sanza, che, insieme all’amministrazione comunale e alla Consulta del Commercio, lancia la seconda edizione di “Spendi a Sanza”.

Parla Confuorto

"La precedente edizione ha dimostrato come si può incentivare il commercio locale sono i numeri a dirlo: nei sei mesi, dal 1 novembre 2017 al 30 aprile 2018, del precedente Spendi a Sanza, l’analisi delle ricevute fiscali e degli scontrini consegnati al concorso evidenziò come nelle attività commerciali di Sanza si spese una cifra che superava abbondantemente i 580mila euro”.

Dunque l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vittorio Esposito, ripropone l’iniziativa. Parte il prossimo 1° giugno e durerà fino al 31 ottobre 2021. Tutti coloro che intendono partecipare al concorso, dovranno raccogliere e conservare tutti gli scontrini, fatture, ricevute fiscali, emesse dagli esercenti di Sanza nel periodo di validita’ del concorso che va dal 1 giugno al 31 ottobre 2021. Durante tutta la durata del concorso ogni singolo commerciante potrà proporre iniziative promozionali personalizzate. Possono partecipare al concorso tutti i cittadini residenti e non residenti nel comune di Sanza. I titoli fiscali andranno consegnati presso l’aula consiliare del comune di Sanza domenica 7 novembre dalle ore 16 alle ore 17.

Come partecipare: la nota