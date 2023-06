Salerno Danza: tutto pronto per il secondo spettacolo de "Il potente abbraccio della danza"

Si terrà il prossimo 4 giugno, in occasione della Giornata Nazionale dello Sport, lo spettacolo di danza organizzato dall’Associazione sportiva dilettantistica Salerno Danza diretta dall’insegnante Stefania Preziosi.

L'iniziativa, che si terrà presso l’Auditorium del Centro Sociale di Salerno alle ore 19.30, è il secondo evento in calendario previsto nell’ambito del Progetto Il Potente abbraccio della Danza realizzato dalla A.S.D. Salerno Danza con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport e con il patrocinio del Comune di Salerno. Obiettivi principali del Progetto sono stati il contrasto alle discriminazioni e la promozione della parità di trattamento attraverso il linguaggio universale della Danza che unisce le culture e vince le diversità.

Il comento

"Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a coinvolgere tantissimi bambini e ragazzi della Città di Salerno, in laboratori formativi di danza classica, moderna, contemporanea, hip hop, di carattere - ha commentato Stefania Preziosi, presidente dell'A.S.D. Salerno Danza - Dopo la pandemia del Covid 19 che ha determinato la sospensione di tutte le attività sportive con conseguenze negative soprattutto sui bambini e ragazzi, finalmente con questa opportunità unica, perché offerta dal Dipartimento per lo Sport, un gran numero di giovani hanno potuto riprendere a formarsi gratuitamente nel mondo della danza con insegnanti e danzatori professionisti. Per raggiungere un traguardo così importante e ambizioso è stato indispensabile il lavoro di squadra. Il progetto - ha concluso - è stato realizzato con il contributo di: Onmic Aps, Onmic Formazione, Centro studi e ricerche per il Mezzogiorno e l’A.S.D. Aerobic Dance Salerno e ha visto il coinvolgimento di volontari, tecnici, danzatori, psicoterapeuti e pedagogisti dell’età evolutiva".