Spiagge a misura di bambino, Agropoli confermata "Bandiera Verde"

Agropoli si conferma Bandiera verde dei pediatri anche per il 2023. Le spiagge di Trentova e del lungomare San Marco sono state inserite tra i 154 arenili a misura di bambino decretati da una giuria di 43 pediatri. La “Bandiera verde” viene assegnata dal 2008 secondo specifiche regole, tra le quali: acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per fare torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l'aperitivo e ristoranti per i grandi.

Il riconoscimento

"Gli arenili del lungomare e della baia di Trentova – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – sono stati confermati Bandiera verde. Sempre più famiglie con bambini scelgono la nostra città nel periodo estivo, oltre che per la sua bellezza anche per la sicurezza e i servizi che garantiscono le nostre spiagge. Dopo la Bandiera blu della Fee, al 24esimo anno, arriva una ulteriore, importante, conferma in chiave turistica". "Qualità del mare eccellente e spazi per giocare in sicurezza sono tra le principali caratteristiche di una spiaggia Bandiera verde. E i nostri arenili hanno tutte le carte in regola. L’obiettivo del riconoscimento è quello di aiutare le famiglie a scegliere le località di mare, meta preferita per chi ha bambini, per trascorrere il periodo di vacanza nel modo più idoneo e sicuro, in modo che genitori e figli possano trarre i maggiori vantaggi dalla vacanza, con benefici per la salute e la crescita" è il commento degli assessori Rosa Lampasona e Giuseppe Di Filippo.