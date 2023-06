Spiaggia accessibile e attrezzata per diversamente abili a Mercatello: c'è il bando

Una spiaggia dotata di ausili e infrastrutture che ne garantiscano la piena accessibilità per le persone disabili: questo l'obiettivo del progetto da oltre 115mila euro finanziati dalla Regione Campania. Pubblicato, infatti, il bando di gara, i cui termini sono fissati al 15 giugno. Si tratta del tratto di spiaggia libera compresa tra il Nuovo Mercatello e il Lido che sarà, dunque, accessibile ai diversamente abili. Il Comune di Salerno, capofila dell’Ambito S5, assicurerà l’installazione di bagni attrezzati per varie esigenze connesse alla disabilità, ingressi accessibili e passerelle idonee per forma e dimensioni, montascale o pedane per superare gradini o dislivelli e per favorire l’accesso al mare, sedie, lettini delle giuste dimensioni e attrezzature poste ad altezze adeguate per consentire gli spostamenti sulla spiaggia ed il movimento”. L'iniziativa è stata fortemente voluta dall’assessorato alle Politiche sociali, guidato da Paola De Roberto.

I dettagli

L'Avviso pubblico si rivolge a soggetti del Terzo Settore, in possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico-professionale, che manifestino la disponibilità alla co-progettazione e alla realizzazione del Progetto “P.I.A.T. Balnea – Percorsi Innovativi Accessibili per il Turismo Balneare”. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 giugno alle ore 16, esclusivamente attraverso consegna a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.salerno.it utilizzando i modelli previsti. Info: Clicca qui