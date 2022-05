“Spiagge e fondali puliti”, volontari e studenti in azione sul lungomare Marconi

Dopo aver espresso piena soddisfazione per la recente approvazione della Legge Salvamare con la quale l’Italia si dota di uno strumento fondamentale nel contrasto al marine litter, permettendo ai pescatori di riportare a terra i rifiuti recuperati in mare, Legambiente ha avviato anche quest’anno l’iniziativa “Spiagge e fondali puliti”. “Riprendiamoci la spiaggia!”: con questo slogan è tornata la storica campagna nazionale dedicata al monitoraggio e alla pulizia dei rifiuti abbandonati lungo le coste

L’iniziativa a Salerno

Anche il circolo Legambiente Salerno “Orizzonti” ha previsto il suo appuntamento di “citizen science” che vedrà la partecipazione di numerosi volontari pronti a difendere le loro spiagge cittadine ed il loro mare nel quale si sono formate isole di plastica che asfissiano flora e fauna. Questa mattina - come mostrano le foto di Guglielmo Gambardella - è stata effettuata la pulizia della spiaggia situata sul Lungomare Marconi all'altezza del Bar Marconi, già pulita precedentemente in occasione di un “cantiere di cura”, promosso dal circolo. All’iniziativa, supportata anche dalla Centrale del Laette, hanno partecipato scuole come il “Galileo Di Palo”.