L'estate alle porte, in corso i lavori sulle spiagge salernitane

Lavori in corso a Salerno città. Per iniziare, è in corso la manutenzione sulla spiaggia a Mercatello. In particolare, in circa tre settimane, i lavori in via Leucosia saranno ultimati. Intanto proseguono gli interventi sul lungomare della zona orientale di Salerno.

Effettuati gli scavi sulla spiaggia, ora si procede all’armatura del muro di sostegno per mettere in sicurezza la zona.

Nel finanziamento di circa 300mila euro del Comune di Salerno, è previsto anche il ripristino delle scale che conducono alla spiaggia libera. I lavori dovrebbero essere completati nella prima metà di maggio.

Foto di Antonio Capuano