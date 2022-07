Curiosità a Pontecagnano: ai Bagni Savoia spunta un'altalena in riva al mare, come a Rimini

Si dondola, sul litorale di Pontecagnano, come a Rimini: ai Bagni Savoia spunta un'altalena, per cullarsi seguendo il richiamo della Dolce Vita. Nel raffinato stabilimento balneare, infatti, arriva la famosa Altalena in Riva al Mare, un'attrazione che a Rimini è diventata iconica, facendo sognare milioni di persone dagli anni '60 ad oggi.

La curiosità

Dunque, anche a Pontecagnano adesso ci si potrà abbandonare al sogno di lasciarsi cullare dalla brezza,mentre con i piedi si sfiorano le onde del mare, e gli occhi si riempiono di azzurro infinito.