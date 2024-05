La spiagge di Agropoli sono a misura di bambino. Gli arenili del lungomare San Marco e della baia di Trentova si confermano infatti Bandiera verde dei pediatri. Sono 155 le spiagge insignite del riconoscimento assegnato da una giuria composta da 2.949 pediatri, di cui 147 in Italia, cinque in Europa, tre in Africa. Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per fare torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l'aperitivo e ristoranti per i grandi sono questi i principali criteri che gli arenili “Bandiera verde” devono possedere.

Il riconoscimento

"Siamo soddisfatti – dichiara il sindaco Roberto Mutalipassi - per la conferma della Bandiera verde anche per l’anno 2024. Agropoli con le sue spiagge è da sempre riferimento per le vacanze di famiglie con bambini considerate le loro caratteristiche. Quando si sceglie un luogo di vacanza lo si fa in base a tanti fattori, ma quando si hanno bambini soprattutto in base alle loro esigenze. E Agropoli incarna perfettamente il luogo ideale grazie ai fondali bassi, le spiagge per il gioco, i servizi". "E’ motivo di orgoglio sapere che Agropoli è riconosciuta quale meta ideale per bambini e famiglie. Un ulteriore riconoscimento quello della Bandiera verde che, unito alla conferma della Bandiera blu, costituisce un importante mezzo di promozione in chiave turistica. L’impegno è massimo da parte nostra al fine di offrire i servizi utili a rendere quanto più completa possibile l’offerta al turista che sceglie il nostro territorio per trascorrere dei momenti di relax e spensieratezza" è il commento all’unisono dell’assessore al Mare, Demanio e Patrimonio Giuseppe Di Filippo e dell’assessore all’Ambiente Rosa Lampasona.