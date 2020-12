Spid: risolto il problema per l'ultracentenaria "considerata neonata"

Grazie all'intervento del Codacons, la vicenda della donna di 101 anni di Salerno che non era riuscita ad attivare lo Spid a causa della sua età ha trovato una soluzione. Infocert, infatti, dopo l'esposto presentato ieri dall'associazione dei consumatori, ha sbloccato la pratica per il riconoscimento, e finalmente oggi la signora ha potuto concludere l’operazione attraverso il riconoscimento via Skype e ottenere l’agognato Spid.

Il commento

"C’è voluta una denuncia del Codacons per far ottenere agli ultracentenari il rispetto dei loro diritti, e pieno accesso agli strumenti digitali al pari di tutti gli altri utenti – spiega il presidente Carlo Rienzi – La contribuente ha potuto così collegarsi oggi via Skype per sottoporsi al riconoscimento e ottenere la sua identità digitale, e gli operatori hanno potuto constatare che non si trattava certo di un bambino di 1 anno, ma di una agguerrita ultracentenaria che ha lottato per i suoi diritti".