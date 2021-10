I primi sposi a fotografarsi sotto la statua della "Spigolatrice di Sapri": la curiosità

Il caso della nuova statua della Spigolatrice di Sapri dell'artista cilentano Emanuale Stifano, è diventato un affare nazionale e non solo, con personalità pubbliche che hanno espresso la loro opinione facendo riesplodere la fama alla poesia di Luigi Mercantini ed alla spedizione antiborbonica di Carlo Pisacane del 1857.

La foto

Non è passato molto tempo, quindi, per rendere la statua meta di cuoriosi e di sposi desiderosi di immortalare il più felice momento della loro vita con la Spigolatrice di sfondo. Ed i primi sposi a riuscire nell'impresa sono stati, come segnalatoci da Tonino Luppino, Laura Liano e Luigi Rago che si sono recati sotto la statua per uno ricordo molto particolare.