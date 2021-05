Salernitana in A: Priscilla Salerno annuncia uno spogliarello, poi ricorda Loris

È ormai più di un mese che sono tornata nella mia terra, sono stati giorni pieni, ho riabbracciato la mia famiglia e gli amici di sempre. Le emozioni più forti le abbiamo vissute in questi giorni, la città si è tinta granata per festeggiare il trionfale ritorno in serie A della Salernitana.

Purtroppo la festa è stata graffiata da un lutto terribile, un ragazzo, un tifoso di 22 anni è tragicamente deceduto a causa di un’incidente stradale. Salerno non dimentica e faremo l’impossibile per tenere sempre viva la memoria di Loris.