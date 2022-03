Contrasto allo spopolamento: il Comune di Tortorella offre locali e contributi per varie attività a giovani e famiglie

Concessione di immobili comunali a titolo gratuito per l'apertura di attività commerciali, artigianali e professionali, nonchè contributi per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole, e contributo a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale. Queste le iniziative, rivolte a giovani e famiglie, messe in campo dal Comune di Tortorella.

L'obiettivo

L'obiettivo dell'amministrazione, è frenare lo spopolamento: pubblicato, dunque, un avviso pubblico da cogliere per chi è in cerca di occupazione e non solo.