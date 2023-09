Sport e sociale, in Provincia la presentazione del progetto "Salernum Arcobaleno, 8 colori, 8 associazioni, 8 giornate"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si terrà mercoledì 13 settembre, alle ore 10, presso Palazzo Sant’Agostino di Salerno (sede della Provincia), la conferenza stampa di presentazione del progetto “Salernum Arcobaleno, 8 colori, 8 associazioni, 8 giornate” promosso dall’ASD Salernum Baronissi e patrocinato dalla Provincia di Salerno.

Con l’intento di promuovere lo sport come veicolo di crescita del terzo settore, l’ASD Salernum Baronissi ha deciso di supportare otto associazioni e avviare collaborazioni preziose in grado di incidere positivamente sulle loro attività.

“Salernum Arcobaleno – spiega Giacomo La Marca, Presidente dell’ASD Salernum Baronissi – è un progetto innovativo di ampio respiro che punta a creare aggregazione attraverso lo sport e sostenere l’associazionismo locale. Lavoreremo in sinergia con le realtà del territorio per promuovere la funzione educativa e sociale dello sport, per creare opportunità per i cittadini e cogliere le sfide del futuro facendo rete. Al momento sono già sei le associazioni che hanno aderito al nostro progetto. Lanciamo la call alle altre realtà che vogliono entrare a far parte del progetto e percorrere con noi questo nuovo anno di attività”.

Le associazioni già aderenti sono Gruppo Logos, Invisibile realtà, La crisalide in rede, Legambiente, Fondazione Polito e Sognoattivo APS. Durante la conferenza stampa, saranno forniti ulteriori dettagli sulle modalità di partecipazione al progetto e sulle attività che vedranno protagoniste le associazioni.