Stazione Marittima: successo per "Lo sport in vetrina città di Salerno"

Oggi si è tenuta la terza edizione de Lo sport in vetrina città di Salerno, l'iniziativa nata per diffondere la cultura dell’attività fisica attraverso premiazioni e dimostrazioni di svariate discipline sportive.

L'evento

La manifestazione, organizzata da Antonio Sorrentino del Siddharta Club, istruttore di Kick Boxing e campione mondiale in varie federazioni, con la preziosa collaborazione di Matteo Renna, Direttore tecnico ASK, Direttore tecnico WMAC Mind Self Defense©, maestro di Krav maga e con Annalisa Pignataro Direttore tecnico WMAC Mind Self Defense© settore femminile, istruttrice di Krav Maga, si è svolta, a partire dalle 9.30, presso la Stazione Marittima di Salerno.

Tra le diverse dimostrazioni sportive particolare risalto ha avuto la dimostrazione sul campo delle abilità di un cane antidroga della Guardia di Finanza.

L'iniziativa è patrocinata patrocinio del Comune di Salerno e del Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza.