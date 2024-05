Alcol, azzardo e altre dipendenze: aprono 5 sportelli di ascolto nel salernitano

Cinque sportelli d’ascolto gratuiti per contrastare le dipendenze. Sono aperti a Salerno, Agropoli, Giffoni Valle Piana, Sant’Arsenio e Angri gli sportelli d’ascolto denominati “Punto A”, nell’ambito del progetto “Rete A” (Alcool, Azzardo ed altre Addiction) finanziato dalla Regione Campania e messo in pratica da un gruppo di associazioni che vede come capofila l’Associazione Famiglie in Gioco e le associazioni Gruppo Logos, Filotea, il Gabbiano OdV e Granello di Senapa OdV come partner.

Gli obiettivi

Il progetto valorizza un modello d’intervento ad ampio spettro orientato a fronteggiare comportamenti a rischio, sia in termini preventivi che terapeutico-riabilitativi. L’obiettivo è la creazione e la messa a regime di una “filiera della cura” attraverso percorsi e metodi di lavoro condivisi tra i partners, per potenziare la capacità di intercettazione dei bisogni e favorire l’accesso alla cura stessa, adottando strategie funzionali e multidisciplinari, integrando i servizi per il Disturbo da Azzardo e le altre addiction dei Dipartimenti per le Dipendenze con le best practices del Terzo Settore. Lo sportello fungerà da antenna territoriale per le richieste di informazioni e di intervento da parte di familiari o cittadini interessati dal fenomeno. Gli operatori di sportello, formati per queste tipologie d’interventi, effettueranno una prima analisi dei bisogni della famiglia, indirizzandola poi ai servizi presenti sul territorio, in base alle necessità emerse.Il Punto A si presenta come un laboratorio per la promozione di stili di vita sani che si propone di garantire un servizio di ascolto sulle problematiche alcol-azzardo correlate e altri comportamenti a rischio, offrire accompagnamento e orientamento ai servizi presenti sul territorio, promuovere e coordinare i programmi di promozione alla salute nella comunità.

Le sedi

Per informazioni o per un primo incontro ecco l’elenco dei cinque punti in provincia di Salerno:

Agropoli, riferimento Gruppo Logos, presso sede Oratorio Giovanni Paolo II, Piazza della Repubblica (telefono 353 3772843)

Angri, presso Granello di Senapa OdV, via Maddalena Caputo, 23 (telefono 353 3773211)

Giffoni Valle Piana, presso Il Gabbiano OdV, via San Lorenzo, 7 (telefono 353 3772559)

Salerno, riferimento Associazione Filotea, presso sede Sodalis Csv, Corso Vittorio Emanuele, 58 (telefono 353 3773073)

Sant’Arsenio, riferimento Associazione Famiglie in Gioco, presso Sede Protezione Civile, Piazza Domenico Pica, 1 (telefono 353 3772982)