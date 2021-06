Luci e trucchi all'Arechi: lo stadio diventa set cinematografico

In attesa della installazione dei fari mobili che serviranno a potenziare i lux fino alla quota richiesta dalla Lega Serie A per la disputa del campionato, l'impianto di via Allende ha spalancato le porte al cast della serie tv "Vincenzo Malinconico, Avvocato"