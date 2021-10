La Salernitana invita bambini speciali: l'assocazione "Sognando un goal" tiferà allo stadio Arechi

"Abbiamo avuto un invito di quelli veramente belli: la Salernitana chiama". Attraverso un coinvolgente post pubblicato sulla propria pagina Facebook, l'associazione "Sognando un goal", che segue bambini colpiti da disturbo dello spettro autistico, ha annunciato che domani, 23 ottobre, sarà presente sugli spalti dello stadio Arechi, in occasione della sfida all'Empoli.

I dettagli

"Per noi sarà un onore e piacere essere presenti anche perché per molti dei nostri bambini sarà la prima esperienza in uno stadio - spiegano i responsabili della scuola calcio nel proprio messaggio social. Quindi non possiamo che dire grazie alla Salernitana. Da soli si sogna. Insieme si realizza, perché insieme si può".