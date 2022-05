Staffetta per l'autismo: al Vestuti l'evento dedicato a Roberto Conforti

Una mattinata all'insegna dello sport e della sensibilizzazione sui disturbi dello spettro autistico. Obiettivo raggiunto per "il testimone di Roberto", staffetta 4 x 100 organizzata presso lo stadio Vestuti dall'associazione "Autismo: chi si ferma è perduto - progetto globale" e dedicata a Roberto Conforti, ragazzo autistico scomparso nel dicembre 2021. Alla prima edizione hanno partecipato le classi dei ragazzi autistici di molte scuole di Salerno (Barra, Calcedonia, Don Milani, Virtuoso, De Sanctis, Alfano I e Profagri). A loro si è aggiunta la direzione didattica statale primo circolo di Nocera Superiore.

I commenti

"Questo - ha sottolineato Vittorio Naddeo, presidente dell'associazione "Autismo: chi si ferma è perduto- progetto globale - è il giorno dell'autismo. La staffetta simboleggia il passaggio del testimone che dovrebbe avvenire anche fra Comune, Asl e scuola affinché operino in sinergia mettendo in campo attività funzionali e facendo rete". Presente anche l'assessore alle Politiche Sociali, Paola De Roberto, che per l'occasione ha corso insieme ai ragazzi in una breve staffetta simbolica. "Bisogna sensibilizzare tutti gli attori coinvolti a fare rete" ha spiegato l'assessore: "Solo in questo modo potremo dare risposte orientate sui bisogni dei singoli e delle famiglie, che siamo chiamati a supportare. Ogni ragazzo autistico ha bisogno di risposte specifiche. In questo senso, l'idea di un villaggio dell'inclusione aiuta anche l'amministrazione nella sua attività".