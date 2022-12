Murales per Luigi Staiano in via Masuccio Salernitano: il ricordo "rinasce" con Karlo Capozzoli

Emozioni, in via Masuccio Salernitano, questa mattina, dove, alla presenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l'artista Karlo Capozzoli, per volontà del Comitato di Quartiere Masuccio Salernitano, ha effettuato una opera di ripristino dei murales dedicati al 19enne writer Luigi Staiano, deceduto diversi anni fa in un incidente.

Oltre al recupero dei disegni realizzati da Staiano, Capozzoli, ha realizzato sul muro di quello che un tempo era palazzo Renna - Sabetta, altri murales che richiamano i monumenti più belli della città.