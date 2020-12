Natale nelle Rsa: la Uildm dà vita alla stanza degli abbracci a Salerno

Un'iniziativa commovente, quella di Rete Solidale Campania, per consentire ai pazienti delle Rsa di abbracciare i propri cari, nonostante il periodo di pandemia. "I nostri ospiti possono incontrare i propri parenti, ovviamente su appuntamenti programmati, anche per far sì che percepiscano maggiormente l’aria del Natale", fanno sapere dalla Uildm di Salerno.

Una vera e propria stanza degli abbracci: questa la soluzione innovativa che permette alle persone, anche senza il contatto diretto, di rivedere i propri cari e, soprattutto, di sentire di nuovo il calore dei propri affetti.