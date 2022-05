Tv: gli artisti di Prince Group protagonisti di "Star Bene" su Rai2

Gli artisti di Prince Group saranno tra i protagonisti di Star Bene, nuovo programma di Rai2, il nuovo programma dedicato al benessere, prodotto da Seven More in collaborazione con Rai Pubblicità che inizierà sabato 14 maggio a partire dalle 09.30.

Il programma

Star Bene si suddividerà in sei puntate, ognuna delle quali porrà al centro un tema diverso legato alle diverse declinazioni del benessere. Sorriso, equilibrio, amore, felicità, coraggio e passione saranno i punti cardine intorno ai quali ruoterà la trasmissione tv, che parlerà anche di arte grazie agli artisti della Prince Group.

In Star Bene, infatti, il conduttore Livio Beshir, insieme all’Art Curator di Prince Group Veronica Nicoli, inviteranno gli artisti a descrivere le loro opere, ognuna espressione dell’emozione protagonista della puntata. Gli artisti saranno in collegamento dalla galleria Prince Group con sede a Salerno e saranno affiancati da Armando Principe, fondatore dell’azienda che si occupa di commercializzare l’arte contemporanea degli artisti emergenti in tutto il mondo.

Gli artisti

Il 14 maggio l’appuntamento è con Francesco Cuomo che, attraverso la sua opera d’arte, parlerà del sorriso; il 21 maggio sarà la volta di Anna Poerio che focalizzerà l’attenzione sull’equilibrio, mentre il 28 maggio Elia Tamigi evidenzierà, con la sua opera, le diverse sfumature dell’amore. A giugno il primo appuntamento è fissato per sabato 4 con Carmen Di Renna, che accenderà i riflettori sui vari volti della felicità; a seguire Paolo Uttieri, l’11 giugno, parlerà del coraggio e Moira Sperolini, il 18 giugno, disquisirà sull’importanza della passione nell’arte come nella vita.

I commenti

"La bellezza dell’arte ha un potere taumaturgico che travalica il tempo e lo spazio – ha sottolineato Armando Principe, fondatore della Prince Group – Anche in un periodo così difficile come quello del Covid, l’arte è stata la prima a reagire e ad offrire conforto a chi, isolato in casa, si rifugiava nelle visite virtuali ai musei per sfuggire dalla tristezza e alla preoccupazione. È, dunque, giusto adesso passare la parola agli artisti, che di quel poter taumaturgico sono i depositari, per far spigare loro come l’arte può essere la chiave per spalancare le porte della felicità".

"Ho sempre pensato che circondarsi di bellezza faccia bene all’anima, al cuore e alla mente, e che l’arte ci educa al bello e ci indirizza verso una vita migliore – ha spiegato Veronica Nicoli, Art Curator di Prince Group - Il mondo in cui lavoro da tanti anni mi ha permesso di scoprire quanta meraviglia c’è nell’animo umano e quanto desiderio di condividere emozioni attraverso uno strumento come l’arte. Sono felice di aver portato, insieme ad Armando Principe, testimonianza di questo in una trasmissione dedicata al benessere psico-fisico quale “Star bene”, attraverso le opere di alcuni artisti che hanno saputo ben rappresentare alcune delle emozioni più profonde che risiedono nell’anima: il sorriso, la felicità, il coraggio, l’equilibrio, la passione e l’amore".