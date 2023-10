Innovazione, la salernitana Global Biomedical Service tra le 22 migliori startup a impatto sociale e ambientale

La salernitana Global Biomedical Service è tra le 22 migliori startup a significativo impatto sociale e ambientale del 2023 in Italia. Una storia che parte dall’Agro nocerino sarnese si è allargata al resto del Mondo grazie alla commercializzazione, manutenzione e assistenza di sistemi di diagnostica per immagini di ultima generazione ma soprattutto rigenerati e sostenibili in termini ambientali e sociali.

La storia

La GBS Global Biomedical Service, giovane azienda con sede a Castel San Giorgio, è un’azienda capace di ritagliarsi un ruolo importante nel settore sanitario captando flussi di mercato spesso invasi dalle proposte delle grosse multinazionali. Un lavoro certificato nel 2022 e rinnovato ad ottobre 2023 dal Politecnico di Torino attraverso il Social Innovation Monitor, per il “Report completo sulle startup a significativo impatto sociale e ambientale 2023”. Per rientrare tra le migliori Startup o giovani PMI Innovative dal significativo impatto sociale e ambientale del 2023 in Italia, le società dovevano rispettare alcuni requisiti, pienamente soddisfatti dalla Gbs. “Sono sempre stato convinto dell'importanza dell'impatto sociale e ambientale delle imprese – spiega Giovanni Lombardo, Ceo di Gbs - e lo studio del Politecnico di Torino conferma che le aziende sensibili a questi temi crescono, forse più delle altre. GBS è sempre attenta alla cosiddetta “umanizzazione della cura”, un impegno a rendere i luoghi di assistenza sanitaria orientati il più possibile alla persona. Progetti come la Ghost Cage, gabbia di Faraday trasparente, o l’umanizzazione delle sale esami con pannelli relax, illuminazione rilassante e impianti di diffusione sonora, assicurano al paziente un'esperienza più confortevole. In merito al concetto di sostenibilità ma soprattutto di economia circolare, abbiamo incentrato uno dei punti chiave della nostra produttività proprio nel ricondizionamento dei dispositivi di diagnostica per immagini, secondo il rigoroso programma interno 2lLife che rientra a pieno nel concetto di economia circolare.”