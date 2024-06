Gli Stati Generali 2024/2025 de iMorticelli: fino a domenica incontri e laboratori

Da lunedì 24 giugno fino a domenica 30 giugno vanno in scena a Salerno “Gli Stati Generali 2024/2025 de iMorticelli”, una settimana di laboratori e incontri con gli abitanti progettata da Blam, per programmare il prossimo anno del Punto di Comunità.

L'evento

A sei anni dalla riapertura dell’ex chiesa cinquecentesca nel centro storico della città, e per il terzo anno consecutivo, Blam ha avvertito l’esigenza di fare il punto su quanto realizzato nell’ultimo anno e su quanto da farsi nei prossimi mesi. iMorticelli aprono così le porte ad una riflessione condivisa con chi questi spazi li ha attraversati e vissuti, con l’obiettivo di definire insieme nuove sfide a cui lavorare insieme. Dopo avere raccolto attraverso un questionario online pareri e consigli su quanto fatto sinora, da oggi inizia una settimana in cui le attività culturali verranno sospese per lasciare spazio al confronto. “È un momento che attendiamo con grandissimo entusiasmo. Sentiamo la necessità, dopo mesi di lavoro intensissimo, di interrompere la programmazione per dedicarci un momento di cura, dedicato al team, ai professionisti che ci hanno supportato, così come alle persone che hanno vissuto lo spazio, o vorrebbero farlo in futuro. In quest’ultimo anno abbiamo realizzato oltre 233 attività culturali, di cui il 70% sono proposte accolte e accelerate nello spazio, con 97 operatori e operatrici culturali tra cui professionisti, artisti, musicisti, attori, associazioni locali e nazionali” – sottolineano dal direttivo di Blam.

Il programma

Lunedì 24 giugno, dalle 10:00 alle 18:00, si terrà un laboratorio rivolto al team del Punto di Comunità. L'incontro sarà dedicato a riflettere sulla governance sperimentata nell’ultimo anno e sulla sostenibilità dello spazio, tracciando nuove rotte per migliorare il benessere interno e le relazioni tra spazio, fruitori e operatori culturali. Martedì 25 giugno, dalle 18:30 alle 20:30, inizieranno i cantieri di progettazione con un laboratorio di quartiere, invitando istituzioni, cittadini e cittadine a partecipare. L’obiettivo è mappare insieme i bisogni e i desideri di chi vive il quartiere, progettando le sfide dei prossimi mesi per orientare la programmazione culturale del Punto di Comunità. Sarà presente anche l’assessora alle politiche sociali e giovanili del Comune di Salerno, Paola De Roberto. Mercoledì 26 giugno, dalle 18:30 alle 21:00, operatori e operatrici culturali e sociali sono invitati a partecipare a un laboratorio di co-progettazione per strutturare la nuova programmazione dei Morticelli, rispondendo alle sfide emerse il giorno precedente. Giovedì 27 giugno, si terrà un momento riflessivo e progettuale dedicato al team dei Morticelli, per accogliere i feedback ottenuti dal questionario e riprogettare la comunicazione dello spazio in modo più inclusivo e responsabile.

Il weekend sarà dedicato ai futuri progettisti culturali under-35. Nell'ambito del progetto “Do It Yourself - Do It Ourselves”, finanziato dalla Regione Campania, da venerdì 28 a domenica 30 giugno si svolgeranno tre giorni di workshop per co-progettare una linea della programmazione de iMorticelli dedicata agli under-35. Sono arrivate oltre 45 candidature per partecipare al percorso. Le proposte che emergeranno dal weekend di formazione saranno selezionate e incubate fino a settembre, per essere realizzate nei mesi successivi.

Il weekend, invece, sarà aperto a futuri progettisti culturali under-35! Nella cornice del progetto “Do It Yourself - Do It Ourselves”, finanziato dalla Regione Campania, da venerdì 28 a domenica 30 giugno, si terranno tre giorni di workshop per co-progettare una linea della programmazione de iMorticelli totalmente dedicata ad under 35. Oltre 45 le candidature arrivate per poter seguire il percorso. Le proposte che emergeranno dal weekend di formazione, verranno poi selezionate e incubate fino a Settembre per poter essere realizzate nei mesi successivi.

“Questo è un approccio che ci sembra necessario, oltre che un volere e dovere morale, per confrontarci sulla gestione di un Punto di Comunità, di uno spazio pubblico, di un luogo del Patrimonio. Un onore certamente, ma anche una grandissima responsabilità di cui abbiamo costituito un modello che adesso è pronto anche per essere replicato altrove”.

Per contribuire alla realizzazione di un progetto comune e disegnare oggi il futuro desiderato in città, basta raggiungere il Punto di Comunità iMorticelli, in Largo Plebiscito, a Salerno. Ci saranno orecchie, voci ed esperienze pronte ad accogliere, ascoltare, progettare insieme.