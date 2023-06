Festa di Sant'Antonio da Padova: la statua lignea ritorna nella Chiesa di S. Anna in S. Lorenzo Martire

Festa grande, oggi, per Sant'Antonio: a seguire la messa delle ore 19, presso la Chiesa di S. Anna in S. Lorenzo Martire, la statua lignea del Santo da Padova sarà restituita alla comunità di fedeli del rione Canalone. Risalente al XVIII secolo, l'effige che appartiene alla Chiesa di S. Anna in S. Lorenzo Martire, "torna a casa" dopo un attento lavoro di restauro presso il Laboratorio Antonio Sorrentino di Scafati, con il contributo del Lions Club Salerno Hippocratica Civitas in collaborazione con il Club Branch Salerno Forte La Carnale “Giovanna Gattola Lacava”.

Curiosità

L’opera di autore sconosciuto vissuto probabilmente nel 1700, raffigura il “Santo dei Miracoli”: il suo recupero è stato fortemente voluto dal parroco don Luigi Aversa. Alla presentazione della statua restaurata, partecipano la vicesindaca di Salerno Paky Memoli. i soci del Lions Club Salerno Hippocratica Civitas, presidente Carlo Sabbarese, e del Club Branch Salerno Forte La Carnale “Giovanna Gattola Lacava”, presidente Lorenzo Galliano.