Stazione marittima, torna la Mein Schiff 2: quasi 3mila turisti nel salernitano

Approda in città di primo mattino, oggi, la Mein Schiff 2 attraccata al Molo Manfredi. Nonostante il cielo plumbeo, l’aria di primavera soffia sugli arrivi internazionali al porto di Salerno, crocevia crocieristico sempre più al centro delle rotte che bagnano il Mediterraneo.

Ben 2930 passeggeri sono scesi dalle scalette della nave della compagnia tedesca Tui Cruises che di Salerno ha fatto una tappa fissa. Come è noto, 900 uomini e donne di equipaggio. In città e in Costiera, dunque, tanti i visitatori in questo 9 maggio: tanta curiosità.