Natale di luce: dopo 800 anni sarà visibile la Stella di Betlemme

Un barlume di luce, in questo periodo pandemico buio, a pochi giorni dal Natale. Per la prima volta dopo 800 anni sarà di nuovo visibile la Stella di Betlemme: secondo la rivista Forbes, gli avvistamenti saranno possibili per tutto il mese, e in particolare il 21 dicembre, in concomitanza con il solstizio d'inverno e si verificherà l'allineamento tra Giove e Saturno.

Come osservarla

Il fenomeno accadrà nuovamente solo nel 2080. Per ammirare la Cometa nell'emisfero nord, occorrerà rivolgere i telescopi in direzione sud-ovest, a partire da mezz'ora dopo il tramonto. Tanta curiosità.