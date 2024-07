La picchiano fino a renderla disabile, ora Stella cammina ma le urge una famiglia

"L'hanno picchiata fino a renderla disabile, quasi dobbiamo ringraziare che non l'abbiano lanciata da un ponte". Sono queste le parole dell'animalista del canile di Nocera Inferiore, Gianna Senatore che denuncia la storia di Stella, micina dolcissima, un vortice di fusa e monellerie che ha recuperato l'uso delle zampe ma ha la vescica neurologica (in altre parole, per urinare va stimolata (non spremuta) 2 volte al giorno).

La storia

"È arrivata in canile con le zampe posteriori paralizzate e il radiale anteriore rotto, essendo piccina ha recuperato perfettamente la zampa anteriore e usa anche le zampe posteriori, traballa, ma cammina - racconta la Senatore- Ora sta bene, ha patito la cattiveria umana, ha senso farla vivere in una gabbia? Penso abbia bisogno di essere amata da una famiglia che le riservi le migliori attenzioni, per quanto è dolce si farà amare da subito". La gattina si trova a Nocera Inferiore, ha 3 mesi, è sverminata e vaccinata. Richiesta casa messa in sicurezza e contatti nel tempo. Per candidarsi all'adozione è possibile lasciare un messaggio di presentazione su WhatsApp al 3478433129 (Andrea), specificando il proprio nome e residenza ed eventuali esperienze con altri animali, nonchè informazioni sulla messa in sicurezza della casa.