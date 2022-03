Stop Fonderie: gli appuntamenti a Salerno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L'Associazione "Voci Libere" nasce dall'esigenza di costruire un percorso nella comunità che amiamo, con lo scopo di accendere i riflettori su diversi temi. L'approccio dialogante e l'intento di sensibilizzare i concittadini su questioni culturali di forte impatto sociale ci hanno portato a voler parlare di ambiente e di inquinamento e a farlo con chi da anni lotta per la giustizia e la verità.

L'Associazione ed il Comitato Salute e Vita sono una realtà di attivismo ambientale che affonda le radici nel 2003, con una storia lotte, di inchieste, di processi, di condanne, di ammalati e di morti.

Una storia che parla di complicità della politica assente, dell'incapacità della classe dirigente di un Paese di dare una risposta ad una lecita richiesta di tutela di un diritto fondamentale, il diritto alla vita.

Un disastro ambientale certificato, quello compiuto dalle fonderie Pisano di Fratte, avvenuto con il favore di Enti che avrebbero dovuto vigilare e non l'hanno fatto.

Mercurio e cadmio trovati nel sangue dei cittadini con una concentrazione che è cinque volte più alta che in tutta la Regione Campania, "Terra dei Fuochi" compresa.

Un percorso di attivismo ambientale che è esempio per tutti, passione ed amore per la propria terra, ma anche un megafono che dà voce a chi non ha la forza di urlare la propria disperazione o ai tanti che non possono più farlo.

Parleremo con Lorenzo Forte, Presidente dell'Associazione Salute e Vita, che ci donerà la sua esperienza.

Un incontro, quello a Pontecagnano, che inaugura una serie di quattro appuntamenti:

1) Pontecagnano Faiano - ospiti di Voci Libere 12 marzo ore 17:00;

2) Baronissi - ospiti del Circolo Arci Open Lab 13 marzo ore 18:00;

3) Salerno - ospiti del Caffè letterario Libramente 19 marzo ore 17:00;

4) Salerno - ospiti del Circolo Arci Marea (da definire).

Incontri volti a parlare del tema delle fonderie Pisano, ma anche a rilanciare il ruolo dell’attivismo ambientale quale credibile strada per ottenere dei risultati immediati, invitando tutti i cittadini che hanno a cuore il futuro del nostro pianeta a partecipare al Corteo del 25 marzo a Salerno per lo Sciopero Globale per il Clima.

Il primo appuntamento è sabato 12 marzo alle ore 17 in Via Dante Alighieri n. 65, per parlarci e confrontarci su temi certamente importanti ma che oggi, più che mai, non possono essere trascurati.