“All’immenso coraggio delle Donne – Storie di violenza e ribellione”: convegno a Palazzo di Città

Il Comitato In Rosa di Salerno parteciperà il prossimo 22 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, all'evento “All’immenso coraggio delle Donne – Storie di violenza e ribellione”. organizzato su iniziativa dell’assessore alle pari opportunità Paky Memoli, che si terrà presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno. L’evento avrà inizio alle ore 9.30 con la presenza di numerosi istituti scolastici salernitani che rifletteranno sul tema fortemente voluto dall’associazione “La Fenice” e di Pina Masturzo, docente dell’IIS Genovese Da Vinci di Salerno, “L’amore può finire… la libertà di vivere NO”. Le attività si svilupperanno nel corso della mattinata fino alle ore 13 circa e continueranno nel pomeriggio a cura di associazioni e partecipanti al tavolo di lavoro istituito presso l’Assessorato e con la Media Partnership di RAI Campania. E' prevista la partecipazione di Michelangelo Tommaso, noto attore di "Un posto al sole".

Le attività pomeridiane inizieranno dalle ore 15.30 e si apriranno con i saluti istituzionali di Paky Memoli, Vicesindaca e Assessora alle pari opportunità del Comune di Salerno.

I partecipanti

Presenzieranno al primo tavolo, per un breve indirizzo di saluto Ilaria Perelli, Presidente della Consulta per la condizione della donna in seno al Consiglio Regionale della Campania e Maria Rosaria Meo, le presidenti dei club Lions Salerno Principessa Sichelgaita branch Minerva Laura Mettivier, InnerWheel Salerno CARF Pierina Le Rose, InneerWheel Salerno Est Grazia Corbo, Fidapa Maria Rosaria Pagnani, Soroptimist Cinzia Procaccini, e della Associazione Hippocrates per il sociale con la Presidente Angela Marigliano. Interverranno poi, alternandosi al tavolo, ancora per un breve indirizzo di saluto, la Commissione Pari Opportunità dell’ordine degli avvocati Renata Pepe e Wilma Fezza, Confindustria Salerno – Comitato femminile plurale Alessandra Puglisi, il CIF della la Camera di Commercio di Salerno Agnese Ambrosio, il Comitato Salerno In Rosa Rosaria Chechile e per i Centri Anti Violenza di Salerno: Anna Maria Cefalo, Michela Masucci, Roberta Bollettieri e Gabriella Marotta.

Dopo i saluti, la moderatrice Sonia di Domenico introdurrà il romanzo storico “La vera storia di Martia Basile” scritto da Maurizio Ponticello e basato su un fatto di cronaca realmente accaduto nella Napoli del XVII secolo, che vede al centro della narrazione una straordinaria protagonista femminile.

Le voci narranti dell’attore Michelangelo Tommaso (Un posto al sole) e di Rosa Maria Agostino accompagneranno il dibattito con l’autore attraverso la lettura di alcuni brani del romanzo che saranno analizzati dal punto di vista psicologico da Antonietta Grandinetti, esponente dell’ordine degli psicologi della Campania e dalla giornalista Barbara Cangiano .

Le conclusioni saranno affidate ad Arturo Iannelli, consigliere comunale e presidente della commissione cultura.

Al termine inizierà il flash mob durante il quale i partecipanti si disporranno tra l’androne sottostante lo scalone del Comune e il portico antistante, intanto Palazzo di Città sarà illuminato di rosso chiuderà l’evento una performance del corpo di ballo del liceo T. Tasso di Salerno sul tema della violenza e della ribellione.