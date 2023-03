Pagani sul percorso della Strada Regia delle Calabrie: firmato il protocollo d'intesa

Lo storico quartiere di Barbazzano ed altre strade di Pagani saranno parte del percorso della Strada Regia delle Calabrie, antica via di comunicazione che ricalca la via Popilia, da Napoli a Reggio Calabria, realizzata in epoca borbonica tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento. Proprio nell’ottica della valorizzazione, l’amministrazione ha sottoscritto un protocollo d’intesa con Archeoclub d’Italia.

La presentazione

Giovedì 16 Marzo il sindaco De Prisco presenzierà alla Conferenza Stampa di presentazione del progetto di promozione culturale e turistica denominato “Archeocammino - La Strada Regia delle Calabrie” a Roma, presso la Sala Conferenze della Stampa Estera, con la partecipazione del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il Presidente Regione Basilicata, Vito Bardi, il Presidente Regione Calabria, Roberto Occhiuto. “Il progetto di Archeoclub – si legge nella nota del Comune di Pagani - finalizzato alla promozione sempre più crescente di sentieri e “Cammini” storici si sposa alla perfezione con la promozione storico-culturale del nostro territorio che ha da sempre rappresentato un punto programmatico della nostra amministrazione comunale”.