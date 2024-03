Disastro ferroviario di Balvano, il Club della Lettura al Teatro Ghirelli ricorda le vittime

Per non dimernticare le 530 persone che morirono asfissiate nel tunnel ferroviario il 3 marzo del 1944, il Club della Lettura al Teatro Ghirelli, il 7 marzo, alle 18.30, punta i riflettori sul disastro del treno di Balvano. L'antropologo e autore Vincenzo Esposito, in particolare, racconterà la strage proponendo una storia orale e corale di una comunità affettiva del ricordo. Ad intervenire, Rosa Maria Grillo e Giuseppe D'Angelo, con la preziosa testimonianza di Enzo Galdi.

Il ricordo

Tra le vittime morte asfissiate in galleria, anche dodici cittadini di Baronissi: così, come reso noto dal sindaco Gianfranco Valiante, il ricordo della strage è stato effigiato nell’edicola votiva al cimitero comunale.