La città "corre" con la Strasalerno, l'iniziativa ha animato la zona centrale e quella orientale

Tutti con le scarpe da corsa, in città, per la Strasalerno: la 27° edizione dell'iniziativa si è svolta questa mattina, dalla piscina di Torrione, passando per lungomare, via Leucosia, giungendo fino a piazza monsignor Grasso, via Trento, Posidonia, Torrione, fino a raggiungere corso Garibaldi, via Roma, via Lista, lungomare, e tornare alla piscina Vitale: il percorso è stato attraversato due volte dai partecipanti.

Il traffico

A regolare il traffico, la Polizia Municipale che ha presidiato i vari punti della città off limits, secondo quanto stabilito dal dispositivo per la viabilità.

La tensione

Durante la manifestazione, non sono mancati attimi di tensione, quando un bimbo si è perso: il piccolo, tuttavia, grazie all'attivazione delle ricerche, è stato ritrovato in piazza della Concordia.