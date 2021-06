Street art "cubista" sui palazzi abbandonati: la curiosità

Nel corso degli scorsi anni la street art ha subito una notevole evoluzione che ha riguardato anche la nostra città. Non è difficile, tra tanti graffiti che deturpano i muri di Salerno, notare delle vere e proprie opere d'arte. Interi quartieri, come il rione Fornelle, grazie all'interesse di fondazioni e partecipate comunali, sono stati baciati da questa evoluzione che, però, riguarda anche artisti di strada indipendenti.

Il caso

E' il caso, ad esempio, delle installazioni artistiche sorte da quale tempo sui muri della palazzina abbandonata nei pressi dell'ex ostello di lungomare Tafuri. Tali opere hanno destato la curiosità di Annett, donna tedesca che vive da due anni a Salerno, che ha voluto condividere con noi una sua riflessione: "La piccola casetta fronte mare è in stato di abbandono da anni. Lì dove c'erano le finestre sono state alzate delle barriere architettoniche in mattoni e cemento per impedire a persone di entrare e occupare l'interno. L’artista ha ben pensato di istallare le sue opere su quella superficie superflua riqualificando così una casa poco valorizzata. La gente di passaggio ha apprezza l’iniziativa artistica, sono stati fatti anche diversi post sui social e storie Instangram ed in tanti si chiedono chi è l’autore. Non si sa con certezza, ma lo stile e l’uso dei colori fa presupporre che si tratti di un noto artista Salernitano. Alla fine importa poco, perché quello che conta è la bellezza e la gioia che ci regalano queste opere d'arte. La Street Art è fatta per la strada, per essere ammirata ed apprezzata da tutti, perché l'arte è un sentimento che non chiede autorizzazioni al cuore di chi la osserva".