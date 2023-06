Curiosità, il giovanissimo Carmine dedica la sua tesina alla Street Art di Matierno

Ha dedicato la sua tesina di terza media alla street art, soffermandosi in particolare sui murales di Matierno, Carmine Ricciardi, utente del Centro per la Legalità di Salerno. Il promettente studente è tra i giovanissimi autori delle diverse opere realizzate nel quartiere collinare salernitano, nell'ambito dei laboratori portati avanti dalla cooperativa sociale Galahad e patrocinati dalle Politiche Sociali del Comune.

Guidato dal writer McNenya, all'anagrafe Stefano Santoro, infatti, il talentuoso Carmine insieme agli altri ragazzi del Centro per la Legalità ed in collaborazione con l'istituto comprensivo San Tommaso d'Aquino e con la parrocchia Nostra Signora di Lourdes, si è cimentato nella street art nel quartiere in cui risiede, per dimostrare come la creatività, il rispetto per l'ambiente e l'impegno possano valorizzare ogni angolo della città. Carmine, dunque, ha reso orgogliosi il Centro per la Legalità e l'intera comunità di Matierno.