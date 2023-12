"Street Phoygraphy - La vita quotidiana vista con un Click": la mostra di Gambardella

Street Photography - La vita quotidiana vista con un Click: questo è il titolo della mostra fotografica del fotoreporter Guglielmo Gambardella il cui vernissage si terrà oggi 11 dicembre, a partire dalle ore 17, presso la Ping Pong Academy di via Francesco Galloppo 10 a Salerno.

La mostra

La mostra, che si tiene in occasione dell'evento Natale a Torrione, vuole esplorare la vita quotidiana, partendo dai piccoli gesti e cose, ricostruendo un'atmosfera quotidiana che si nasconde dietro attimi. "La fotografa partendo dalle piccole cose, si pone dietro le quinte della vita quotidiana, ricostruendo un’atmosfera quasi intima e a tratti suggestiva, snocciolata in pochi, essenziali attimi - ha spiegato Gambardella - Per me la fotografia è una frazione di secondo dove devi raccontare la vita umana, nella sua quotidianità, agli altri. Il suo scopo è far emozionare".