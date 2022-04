"Stregoni e Dragoni": online l'ultimo singolo dei "Segni distintivi"

E' stato pubblicato Stregoni e Dragoni, l'ultimo singolo dei Segni Distintivi, ovvero il duo di poliziotti-cantautori, composto dal salernitano Angelo Forni voce e chitarra e dal romano Fabio Sgrò al basso.

Il singolo

Stregoni e Dragoni, disponibile su tutte le piattaforme musicali, è una delle tracce del loro progetto d’imminente uscita. La canzone ci ha riportato alla mente il sirventese, quel componimento in versi, musicato, nato in Provenza nel Duecento e che in Italia poi, prese carattere narrativo, ma non perse quello spirito ironico e satirico nei confronti dei maggiorenti e governanti del momento. "Un sogno in musica - spiegano - trovatosi a vivere questa pandemia, in cui è stata calpestata la libertà un po’ di tutti, quasi elevando, in certi momenti, un solenne de profundis per la democrazia del nostro paese, indorando l’amara medicina con sorrisi, mascherine da supereroi, l’appello alla necessità, ristori che rinculeranno, come il moto retrogrado di ogni arma da fuoco. Sono questi i nodi della storia che solo gli artisti possono rivelare e sciogliere, con il tocco della leggerezza, che tante volte manca, in particolare in questo momento e di cui si ha disperato bisogno.