Continuano, i lavori di rifinitura in piazza della Libertà. In particolare, sono stati installati i percorsi per non vedenti dalla stazione marittima al porticato del Crescent, alias le strice tattili.

Intanto, prosegue l'intervento per la realizzazione dell'area giochi, con la pavimentazione antiurto, le panchine in legno, i cestini e altre giostrine.

Foto di Antonio Capuano