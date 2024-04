Striscia La Notizia: l'inquilino "moroso" non mantiene la promessa, l'inviata torna dal signor Matteo

E' tornata a Salerno, Rajae Bezzaz, inviata di “Striscia la Notizia”, per incontrare una seconda volta il signor Matteo, affittuario che non paga le mensilità da otto anni. Mesi fa, i proprietari avevano già pubblicamente rinunciato persino ai 12 mila euro di arretrati, purchè l'inquilino moroso lasciasse l'appartamento di famiglia. Ma il signor Matteo, in barba a quanto assicurato anche ai microfoni del tg satirico, non ha ancora riconsegnato le chiavi dell'appartamento occupato, usato come deposito.

La reazione

Una situazione senza precedenti quella nuovamente attenzionata da “Striscia la Notizia”: l'inquilino moroso non ha gradito il ritorno dell'inviata, spintonando il cameramen e arrivando a minacciare di danneggiare la telecamera. "Entro il 30 settembre pago tutti gli arretrati": è la nuova promessa del salernitano che si è detto disponibile a restituire la chiave dell'appartamento occupato "anche domani" (oggi per chi legge ndr).