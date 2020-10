"Striscia la Notizia" a Cava per una truffa alla Comunità Europea: Luca Abete stana l'artefice

Riflettori Mediaset puntati sul salernitano, questa sera. Luca Abete, infatti, ha stanato una truffa ai danni della Comunità Europea e chiesto conto dell’attività truffaldina al referente dell’organizzazione, in una lunga passeggiata tra le strade di Cava dè i Tirreni.

Parla Abete

"Ci siamo imbattuti in una organizzazione specializzata in reperimento di finanziamenti europei a fondo perduto, nel senso che, intestando tutto a persone nullatenenti, una volta erogati, i soldi son perduti per sempre - ha commentato Abete - La proposta è chiara: 25.000 euro da dividere, overo 12.500 alla testa di legno e 12.500 all’organizzazione. Le congratulazioni per l’idea geniale siamo andati a farglieli di persona...”. Ad essere coinvolti, stranieri in cerca di fortuna, "persone con nulla da perdere" come le ha definite l'artefice della truffa che, in barba alla legge, aveva dato vita ad un sistema di finanziamento per imprese mai realizzate.

Per vedere il servizio tv: Striscialanotizia.mediaset.it/video/fallimento-a-tavolino-con-i-soldi-dei-finanziamenti-europei_69741.shtml

