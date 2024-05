Salerno, gli studenti del liceo Sabatini-Menna realizzano un “tableau vivant” del dipinto “Le spannocchiatrici”

Sabato 4 maggio, dalle ore 10 alle 12, presso la Pinacoteca provinciale di Salerno, situata presso Palazzo Pinto, gli studenti degli Indirizzi di Sperimentale Teatro e di Scenografia del Liceo Artistico ”Sabatini-Menna” di Salerno saranno i protagonisti di un importante evento culturale, con la realizzazione di un tableau vivant del dipinto “Le spannocchiatrici” di Raffele Tafuri.

Il commento

“L’evento - afferma il Dirigente Scolastico Renata Florimonte - scaturisce dall’intento di coniugare la valorizzazione dell’identità del Liceo Artistico con la prospettiva di inaugurare a Salerno la tradizione di questa particolare rappresentazione artistica diffusa in molti musei italiani e internazionali, ma non ancora nella nostra città. Sotto la guida dei docenti Pasquale De Cristofaro, Ida Mainenti, Eugenio Siniscalchi, con la scenografia e i costumi e realizzati dagli alunni del triennio dell’Indirizzo di Scenografia, gli studenti della IV T dell’Indirizzo Sperimentale Teatro mimeranno, con i gesti e le movenze dei loro corpi, l’opera d’arte scelta come in un quadro vivente”.

L'iniziativa

Agli studenti della V G dell’Indirizzo Audiovisivo e Multimediale, diretti dalla Professoressa Claudia Imbimbo, è affidato, invece, il compito di realizzare il video della performance artistica.Con il patrocinio della Provincia di Salerno, che vedrà il coinvolgimento del Dirigente del Settore Reti e Sistemi Culturali, Gioita Caiazzo, l’evento del 4 maggio si inquadra nell’ambito della IV edizione del più ampio progetto “I Tesori Nascosti della Campania”, promosso dalla Rete dei Licei Artistici della Campania con l’obiettivo di valorizzare i beni artistici e culturali presenti nella nostra Regione. Ogni anno nel primo sabato del mese di maggio, studenti e docenti dei Licei Artistici animano i luoghi della cultura della propria città con l’intento di far conoscere e promuovere alcuni dei più interessanti beni artistici e culturali presenti nelle diverse province campane, valorizzando, al tempo stesso, la specifica formazione dei Licei Artistici.