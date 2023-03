Gli studenti norvegesi a Salerno: "Scambi culturali fondamentali"

Integrazione e scambio culturale al centro dell'incontro avvenuto questa mattina nel Salone dei Marmi del Comune di Salerno e che ha visto protagonisti 14 studenti della Katedralskole di Trondheim (Norvegia) e gli alunni della classe 4D indirizzo Cambridge del Liceo Tasso di Salerno, ospitati in Norveglia lo scorso anno.

L'incontro

Un incontro rientrante nell'ambito del progetto Erasmus+ al quale ha partecipato anche il sindaco Vincenzo Napoli: "Una gioia per gli occhi vedere questi ragazzi a Salerno - ha affermato il primo cittadino - e un'occasione per loro per ammirare le nostre bellezze e le nostre eccellenze. Attraverso scambi culturali come questo si può realmente avviare un percorso di socializzazione e confronto, al di là degli smartphone e degli apparecchi tecnologici. Il contatto umano diretto è fondamentale". Il gruppo di studenti norvegesi, per l'occasione, ha eseguito una performance musicale per voci e chitarra (nel video in basso).