Emozioni e sorrisi a Matierno: successo per il Magico Natale con il Centro per la Legalità, la Caritas e l'Ic San Tommaso D'Aquino

Emozioni, sorrisi e nuovi colori, mercoledì sera, a Matierno, con il "Magico Natale" organizzato dalla cooperativa sociale Galahad, in collaborazione con la Caritas di Matierno guidata da don Marco Raimondo, l’Ic San Tommaso d’Aquino e i fratelli Mansi, con il patrocinio delle Politiche Sociali del Comune di Salerno. Entusiasti, i bambini che hanno partecipato alla mini-caccia al tesoro che si è tenuta tra il Centro per la Legalità e l’oratorio della parrocchia Nostra Signora di Lourdes, con il coinvolgimento di diversi giovani stranieri residenti nel nostro territorio. Proprio nell’oratorio, inoltre, è stato proiettato il video progresso dei bimbi del quartiere che ha inteso invitare tutti ad usare il cuore, sempre ed oltre ogni difficoltà. Tutti a leccarsi i baffi, dunque, con i dolci offerti dalla pasticceria Romolo, mentre è stata annunciata la distribuzione degli oltre 70 giocattoli raccolti dai fratelli Mansi, titolari di note pizzerie salernitane, e destinate ai piccoli del quartiere: domani, nel corso dell’iniziativa prevista in chiesa, a partire dalle 19.30, ogni bimbo avrà il suo regalo. Riflettori puntati, a seguire, sulla street art che, questa volta, ha interessato il muro esterno della palestra dell’Ic San Tommaso d’Aquino di Matierno, dove i ragazzi del Centro per la Legalità, con gli alunni della scuola, hanno realizzato un’opera ispirata a Keith Haring, guidati dal writer McNenya, all’anagrafe Stefano Santoro. Presenti all’inaugurazione del murales, a cui ne seguiranno altri, la vicesindaca Paky Memoli, l'assessore all'Istruzione, Gaetana Falcone, il parroco Don Marco Raimondo e la dirigente del San Tommaso d’Aquino, Maria Ida Chiumiento.

I commenti

“Il Centro per la Legalità mira ad accendere piccole luci di speranza attraverso l’impegno dei più piccoli, puntando alla cooperazione invece che alla competizione – ha esordito la presidente della cooperativa sociale Galahad, la giornalista Marilia Parente – I ragazzi ci insegnano che la mente si nutre ricevendo e il cuore donando: è stato questo il senso del video realizzato nell’ambito dei laboratori e che divulghiamo ora anche a mezzo social. Ringraziamo il parroco, la dirigente scolastica, la vicesindaca, l’assessore all’Istruzione e l’assessore alle Politiche Sociali, Paola De Roberto, presente con il pensiero con noi: iniziative come quella di oggi (ieri per chi legge ndr) credendo nella sinergia istituzionale e partendo da piccole azioni positive, dimostrano come la società possa davvero diventare un posto migliore”. “Mi rivolgo a voi ragazzi: spesso diciamo che siete il futuro, ma io penso che voi siate il presente – ha esordito la vicesindaca Memoli – L’impegno vostro oggi è fondamentale, dobbiamo imparare a collaborare, perché insieme si può arrivare lontano”. “Con l’Ic San Tommaso siamo riusciti a creare realmente una rete e un abbraccio perché insieme stiamo progettando e realizzando cose apparentemente impossibili – incalza l’assessore Falcone- come la palestra nella sede di Fratte ed altri importanti lavori che inizieranno nel 2023 perché l’obiettivo dell’assessorato è partire dalle periferie”, ha concluso l’assessore Falcone. “Immaginazione, creatività sono fondamentali per i ragazzi perchè consentono loro di essere rivoluzionari, attraverso l’arte, avendo una visione e riuscendo quindi a diventare cittadini competenti”, ha osservato la dirigente scolastica Chiumiento. Soddisfatto per il lavoro dei ragazzi, anche il parroco don Marco Raimondo che ha ringraziato tutti per l’impegno e il buon esempio, invitando i bambini alla distribuzione dei regali che si terrà oggi, 22 dicembre, alle 19.30, presso la Chiesa Nostra Signora di Lourdes.

L'appuntamento

Scroscianti applausi e gadget natalizi distribuiti da Babbo Natale in persona, infine, hanno chiuso lo scoppiettante pomeriggio, culminato poi con l’open day dell’Ic San Tommaso d’Aquino. Una serata ricca di significato, da ricordare. Il direttivo della cooperativa Galahad.