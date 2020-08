Summer pool pizza party

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

𝗣𝗜𝗭𝗭𝗔 𝗜𝗡 𝗣𝗜𝗦𝗖𝗜𝗡𝗔

🎉 𝒮𝓊𝓂𝓂𝑒𝓇 𝒫𝑜𝑜𝓁 𝒫𝒾𝓏𝓏𝒶 𝒫𝒶𝓇𝓉𝓎

📅 Venerdì 14 agosto 2020

🕖 Start: Ore 20.00

🎼 ARECHI Live Music



👉 𝙎𝙞𝙚𝙩𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙣𝙩𝙞 𝙖𝙙 𝙖𝙘𝙘𝙤𝙢𝙤𝙙𝙖𝙧𝙫𝙞 𝙞𝙣 𝙪𝙣𝙖 𝙨𝙚𝙧𝙖𝙩𝙖 𝙙'𝙚𝙢𝙤𝙯𝙞𝙤𝙣𝙞?

L'Araba Fenice Hotel & Resort ha il piacere di presentarvi il nuovo evento "𝙎𝙪𝙢𝙢𝙚𝙧 𝙋𝙤𝙤𝙡 𝙋𝙞𝙯𝙯𝙖 𝙋𝙖𝙧𝙩𝙮" dove potrete degustare una pizza d'autore direttamente a 𝗯𝗼𝗿𝗱𝗼 𝗽𝗶𝘀𝗰𝗶𝗻𝗮, tra giochi d'acqua, piante tropicali e luci d'ambiente che unitamente al parco giardino con le sue 𝗔𝗿𝗲𝗲 𝗥𝗲𝗹𝗮𝘅 creeranno un'atmosfera a dir poco emozionante.



Ma non temete, abbiamo pensato anche a mantenere i vostri animi accesi con 𝗔𝗥𝗘𝗖𝗛𝗜 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗠𝘂𝘀𝗶𝗰, ed il suo repertorio sarà una vera sorpresa per ballare all'insegna del puro divertimento!



Inoltre, abbiamo ampliato per voi il " 𝗪𝗶𝗻𝗲 𝗠𝗲𝗻𝘂' " e rinnovato il " 𝗥𝗲𝘀𝘁𝗮𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁 𝗠𝗲𝗻𝘂' " per un'esperienza culinaria assolutamente da provare.



👉 𝙎𝙘𝙤𝙥𝙧𝙞 𝙞 𝙢𝙚𝙣𝙪': www.arabafenicespa.com/menu-ristorante-pizza



ℹ️ Posti Limitati - si richiede la prenotazione



Per info & prenotazioni:

Email. reception@arabafenicespa.com

Tel. 0828 199 2328

WhatsApp. 393 819 1040