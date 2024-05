"Suolo: Una Promessa", grande partecipazione al convegno organizzato a Pertosa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il 4 Maggio 2024 ha segnato un momento significativo per la comunità scientifica e artistica, con il convegno "Suolo: Una Promessa" tenutosi presso il Museo del Suolo di Pertosa-Auletta. Questo evento, ispirato alla mostra inaugurata con lo stesso titolo, ha rappresentato un'opportunità unica per esplorare le intersezioni tra arte, scienza e ambiente. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Pertosa, Domenico Barba, e della Presidente della Fondazione MIDA, Maria Rosaria Carfagna, il palcoscenico è stato catturato dalle relazioni di illustri esperti del settore. Elisabeth Vermeer, Presidente e Fondatore di Design of the Universe, ha illuminato l'auditorio con la sua visione sull'importanza dell'arte come strumento di sensibilizzazione ambientale. Seguendo, Enrica De Falco, Presidente dei corsi di Agraria presso l'Università degli Studi di Salerno, ha arricchito il dibattito con prospettive scientifiche fondamentali sul suolo e la sua relazione con l'agricoltura sostenibile. La chiusura dei lavori è stata affidata a Michele Buonomo, rappresentante di Legambiente, il quale ha sottolineato l'urgenza di azioni concrete per la tutela del suolo e dell'ambiente in generale.Il tutto coordinato dal nuovo direttore del Museo del Suolo, il Prof. Vincenzo Michele Sellitto, il cui expertise nel campo del suolo e delle tecniche innovative in agricoltura ha aggiunto profondità alla discussione.

La mostra "Suolo: Una Promessa" ha costituito il fulcro delle conversazioni, offrendo un'opportunità per riflettere sulla nostra relazione con il pianeta Terra. Attraverso opere dell’artista Francesco Geronazzo, la mostra ha trasformato lo spazio espositivo in un teatro tellurico, dove l'arte e la natura si sono fuse in un connubio suggestivo. Inoltre l’artista Francesco Geronazzo, con la sua mostra "Un Patto con la Terra", ha portato l'attenzione sulla fragilità del nostro ecosistema e sull'importanza di un approccio consapevole verso il nostro ambiente. Le sue opere, nate da un lungo percorso di esplorazione e ricerca in Australia e in Italia, hanno offerto uno sguardo intimo sulla bellezza e la complessità del suolo.Il coinvolgimento dei diversi esperti ha garantito un approccio multidisciplinare alla mostra, evidenziando ulteriormente l'importanza di unire arte e scienza nella ricerca della verità e della bellezza nel mondo.

Il convegno "Suolo: Una Promessa" ha rappresentato un momento di riflessione e ispirazione, sottolineando l'urgente necessità di proteggere e preservare il nostro prezioso pianeta attraverso la collaborazione e l'innovazione in tutti i settori della società. Come ha sottolineato il Prof. Vincenzo Michele Sellitto, Il Museo del Suolo, unico in Italia sarà sempre di più al centro di una nuova rivoluzione verde che mette al centro dell’ecosistema il sistema suolo vivo. Il Museo certamente luogo di divulgazione e conoscenza della nostra risorsa superficiale terrestre più importante, il Suolo, ma soprattutto un luogo da cui far germogliare e coltivare una nuova consapevolezza che siamo tutti totalmente interconnessi e che il nostro benessere è legato indissolubilmente con il benessere di tutti, è questo il vero concetto di One-Health.Questo evento è solo uno dei tanti che vedranno il Museo del Suolo al centro di una nuova rivoluzione nella consapevolezza e responsabilizzazione della gestione delle risorse terrestri. Il Museo, con il suo ruolo di punto di incontro tra arte, scienza e comunità, continuerà a essere un faro di speranza e cambiamento, guidando il cammino verso un futuro sostenibile per le generazioni a venire. E’ possibile visitare la mostra durante gli orari di visita del Museo del Suolo.