La dea bendata strizza l'occhio al salernitano: vincite a Positano e a Cava al SuperEnalotto e al 10elotto

La dea bendata strizza l'occhio al salernitano. Per iniziare, al SuperEnalotto, nel concorso del 19 novembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 34.301,25 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata convalidata nella tabaccheria di via M. della Corte 14 a Cava De’ Tirreni, in provincia di Salerno, mentre la seconda è stata convalidata nella tabaccheria di via Nazionale 54 a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino.

10eLotto

Intanto, la Campania è stata fortunata al 10eLotto con vincite complessive per 80mila euro. A Positano, in provincia di Salerno, è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro, mentre a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, con un 5 Doppio Oro da 20mila euro. A Montefusco, in provincia di Avellino, è stato centrato un 6 da 10mila euro.