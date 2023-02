Superenalotto da record, due dei nuovi milionari hanno giocato a Casal Velino

Il SuperEnalotto da record premia anche il salernitano e, in particolare, il bar pasticceria "Dolci Sfoglie" di Casal Velino, dove sono state giocate due delle 90 quote che hanno centrato Il premio da oltre 371 milioni di euro messo in palio con il "6" centrato ieri sera da 90 giocatori. Questi ultimi hanno puntato sulla "Bacheca dei sistemi" e si sono divisi il jackpot, portando a casa oltre 4,1 milioni di euro per una giocata di 5 euro a testa.

Curiosità

Ed è stata la Campania, dunque, con 14 quote e 56 milioni di euro, la regione più premiata dal "6" da oltre 371 milioni di euro centrato dopo un’assenza di quasi due anni. Come riporta Agipronews, nove quote invece, sono state assegnate in Friuli Venezia-Giulia, Sicilia e Calabria mentre si fermano a quota 7 Lazio, Lombardia, Marche e Puglia. Premiate anche Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna con 4 quote a testa. Tre quote sono state vinte in Toscana mentre Veneto e Abruzzo si fermano a due. Una sola, infine, per Tretino Alto Adige e Umbria.