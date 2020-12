La dea bendata bacia Mercato San Severino e Sarno: estratta una coppia di "5"

È la provincia di Salerno a essere protagonista dell’ultima estrazione del SuperEnalotto. Il concorso di sabato 12 dicembre, fatto sorridere due giocatori che hanno centrato ognuno un "5" da 19.699,53 euro. La prima schedina vincente è stata convalidata a Mercato San Severino presso la Tabaccheria Ferrari in via Marcello 265, mentre la seconda a Sarno nel Tabacchi di via Sarno Palma 142.

Le vincite

La rincorsa al "6", invece, riprenderà domani dove ci sarà in palio un Jackpot da 76,8 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania, riferisce Agipronews, il 6 manca dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.