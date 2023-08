Curiosità, brillerà nel cielo la Superluna dello Storione: dove ammirarla

Tutti con il naso all'insù, questa sera, 1 agosto, per ammirare la prima delle due Superlune del mese che sarà a soli 222 mila miglia dalla Terra, oltre 357 mila km. Per godersi appieno lo spettacolo, bisogna osservare la luna da un luogo poco illuminato, in modo da non essere disturbati dalle luci esterne. Per Superluna si intendono tutte le lune piene che si verificano a ridosso del perigeo, cioè alla distanza minima dalla Terra: il plenilunio di agosto si chiama Luna Piena dello Storione poiché, in questo periodo, i nativi americani pescavano più agevolmente tali particolari pesci.

Alle 20:40 circa si verificherà, dunque, la Superluna dello Storione. La seconda di agosto si verificherà esattamente alle 03:35 del 31 agosto, come annunciato dall'Unione Astrofili Italiani (UAI). Prenderà il nome di “Luna Blu”, sulla base della tradizione anglosassone. Tanta curiosità.